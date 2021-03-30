Архангельск, 30 марта 2021, 12:14 — REGNUM В северной точке Новой Земли впервые обнаружены бабочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в национальном парке «Русская Арктика», открытие учёные Центра комплексного изучения Арктики Уро РАН и сотрудники нацпарка.
Присутствие чешуекрылых было зафиксировано на мысе Желания, расположенном на Северном острове архипелага вблизи его крайней северной оконечности.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельские ученые также обнаружили в Арктике популяцию леммингов, изолированную более 90 тысяч лет назад.