Михайловский район, , 12:17 — REGNUM Деятельность лаборатории по производству нескольких видов синтетических наркотиков, распространяемых на территории семи регионов России, пресекли сотрудники правоохранительных органов в Рязанской области. Партии сильнодействующих веществ, изъятых полицейскими, хватило бы на 280 тысяч разовых доз стоимостью 560 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Подпольная лаборатория действовала в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Отсюда оптовые партии наркотиков уходили в Татарию, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов полицейские в тайниках-закладках изъяли более 10 кг приготовленных к сбыту запрещённых веществ.

«В результате комплекса оперативных мероприятий полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров, 21-летнего уроженца Тульской области. Молодого человека задержали, когда он на автомобиле ехал в Павелково. Во время личного досмотра при нем, а также в машине обнаружено несколько контейнеров с веществом — производным метилэфедрона массой 210 граммов», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники изъяли в лаборатории различное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров, свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, а также более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это эквивалентно 280 тысячам разовых доз, стоимость партии на «чёрного рынке» может достигать 560 миллионов рублей.

Подозреваемый заключён под стражу, устанавливаются все звенья цепи распространения наркотиков и соучастники противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела.