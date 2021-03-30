Ижевск, , 12:13 — REGNUM Осуждённый ранее за получение крупной взятки бывший глава Удмуртии Александр Соловьев вышел на свободу. Об этом заявили в региональном управлении ФСИН.

Освобождённый от наказания по состоянию здоровья экс-глава региона отпущен утром 30 марта, сообщает портал «Сусанин».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Удмуртии Соловьев был задержан в апреле 2017 года по подозрению во взятке, полученной при строительстве мостов через реки Каму и Буй. В октябре 2020 года он был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Суд назначил бывшему главе Удмуртии наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей. 3 февраля текущего года Верховный суд Удмуртии отклонил апелляцию защиты. Приговор в отношении Соловьёва вступил в силу.

11 марта Соловьев подал ходатайство об освобождении от наказания по ст. 81 УК РФ («Освобождение от наказания в связи с болезнью»). 18 марта Завьяловский районный суд удовлетворил ходатайство. По словам родственников бывшего чиновника, его состояние оценивается как тяжелое. Дочь Соловьева Евгения Сирик отмечала, что прогнозировала такое развитие событий, когда отца «отпустят умирать домой». Она добавила, что сразу же после освобождения экс-главу республики повезут в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Освобождённый от заключения экс-глава Удмуртии увидит семью 30 марта