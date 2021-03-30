Тбилиси, , 12:15 — REGNUM В Грузию до конца текущей недели будет доставлена партия вакцины от COVID-19, произведённая в Китае компанией Sinopharm. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 30 марта сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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«К концу недели мы ожидаем получить новую вакцину, — сказала Тикарадзе. — 100 тыс. доз будут импортированы из Китая».

Глава минздрава отметила, что этот препарат одобрен строгим регулятором в Венгрии. Кроме того, идут консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вакцину Sinopharm в Грузии будут применять только после того, как её признают в ВОЗ.

Стоит отметить, что в Грузии идёт вакцинация препаратами от компаний Pfizer и AstraZeneca. По последним данным, в стране были привиты более 5 тыс. человек.

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