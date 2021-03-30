Элиста, , 12:13 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 30 марта.

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В Калмыкии общее число пациентов, которые не смогли победить COVID-19, достигло 314 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в республике с начала пандемии зарегистрировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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