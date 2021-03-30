30 марта 2021 | Время чтения 4 мин

После поражения Трампа на выборах и ухудшения отношений с американцами Польша пытается геополитически переобуться, рассматривая перспективы получения поддержки со стороны Китая. Однако не для того Берлин втягивал страны Центрально-Восточной Европы в Европейский союз и вкладывался в них, чтобы Пекин пришел на все готовенькое и снял сливки с молока.

Станислав Стремидловский, , 14:12 — REGNUM Немецкая газета Der Tagesspiegel пролила елей на польское эго. В минувшую субботу, 27 марта, издание опубликовало статью своего дипломатического корреспондента Кристофа фон Маршалла, в которой тот заявил, что страны Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) играют в восстановлении германской экономики после удара пандемии коронавируса более важную роль, чем Китай.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Импортно-экспортные операции с Китаем составляют 212 миллиардов евро, или 9,5% немецкой внешней торговли, а вот с Вышеградской четверкой показатели выше — 286 миллиардов евро, или 12,8%. Польша написала выдающуюся историю успеха, отмечает Маршалл, обогнав такие страны, как Россия, Италия и Великобритания. В этом контексте газета рассматривает польский «зеленый курс» как «возможность для немецких компаний». Переход Польши на новую энергетику, ее цифровая экономика, электронная мобильность, сектор здравоохранения содержат большой потенциал для бизнесменов из Германии. По мнению издания, вполне вероятны значительные инвестиции в фотоэлектрическую и морскую ветроэнергетику. Польша рассматривает аккумуляцию энергии как ключ к будущему. А поскольку в этих областях у Варшавы нет собственных ведущих игроков, которые могли бы обойтись без иностранных партнеров, «польский энергетический переход открывает хорошие возможности для немецких компаний», отмечает журналист, что касается также модернизации жилых домов, на которую государство выделяет бюджетные миллиарды.

Варшава

Основные тезисы публикации перепечатали многие польские издания, особенно поддерживающие правящую коалицию во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), которые обычно занимаются тем, что разоблачают немецкие козни против Польши. Но уж таковы поляки, стоит их публично похвалить, как они распускают перья. Как написал в своей колонке евродепутат Рышард Чарнецкий, «я цитирую немецкую газету не для того, чтобы улучшить настроение себе и нашим соотечественникам, а, скорее, чтобы мы знали, что поляки не только «не гуси» и «свой язык имеют» (отсылка к фразе «отца польской литературы» Миколая Рея, жившего в XVI веке, во времена, когда польская интеллигенция уходила от использования латыни — С. С.), но и являются важной экономической силой на Старом континенте. Речь о том, чтобы сами поляки считали свою страну ключевым государством в Европе с огромным экономическим потенциалом, а не — как думали некоторые западные страны до недавнего времени — лишь «большим рынком» и «территорией дешевой рабочей силы». Давайте будем реалистами в отношении самих себя: мы большая страна с большими амбициями, а не маленькая страна с маленькими».

Однако заявление Чарнецкого грешит излишним оптимизмом. По мнению известного польского геополитика, директора фонда Strategy&Future Яцека Бартощака, «западные эксперты не принимают во внимание наши стратегические дилеммы, рассматривая нашу территорию или как часть своего лагеря (после 1991 года) или враждебного (до 1991 года), а не как независимый субъект, вступающий в XXI век с растущим потенциалом и прекрасно расположенный в ключевом стратегическом месте в Евразии… Китай, принимая во внимание важность геополитического положения Республики Польша, только изучает нас и в последние годы формирует собственное суждение о том, каким образом разрешаются вопросы, касающиеся нашего региона. Похоже на то, что в последнее время в Пекине пришли к выводу, что эти вопросы решает Германия». Поэтому, на наш взгляд, публикацию Der Tagesspiegel следует воспринимать не как желание сделать комплимент Варшаве, а как, скорее, заочную полемику с Пекином, проникающему в регион Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). Не для того Берлин втягивал страны ЦВЕ в Европейский союз и вкладывался в них, чтобы Китай пришел на все готовенькое и снял сливки с молока.

Ангела Меркель и Си Цзиньпин Casa Rosada

Хотя и первоначально Центрально-Восточную Европу пытался разыгрывать против Германии американский президент Дональд Трамп, демонстрировавший свою поддержку инициативе «Троеморье», на которую ставку делала Варшава. Однако после поражения Трампа для польского правящего лагеря стало очевидным, что Вашингтон не будет использовать эту карту, зная, что против выступит Берлин. Поэтому сейчас Польша пытается геополитически переобуться, рассматривая перспективы получения поддержки со стороны Китая. Не случайно польский президент Анджей Дуда, вопреки советам своих дипломатов, принял личное участие в недавнем онлайн-саммите формата «17+1» (государства ЦВЕ плюс КНР), в то время как ряд других стран сознательно понизили уровень представительства. Но будет ли Пекин переориентироваться на Польшу? Пока оснований так думать мало. Скорее всего, он просто использует Варшаву в торге с Германией, выступившей в прошлом году главным лоббистом подписания инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, в ситуации, когда Берлин за политику на китайском направлении подвергается давлению со стороны Вашингтона.

Поэтому немецкие комплименты польской экономике — это лишь тонкий намек Польше на то, что Германия не выпустит ЦВЕ из своих рук, что бы ни думала о себе «большая страна с большими амбициями».