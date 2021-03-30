Омск, , 12:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 203 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в регионе выявили 43 683 носителя коронавируса, выздоровели 35 663 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Омской области было подтверждено 102 случая заражения коронавирусом, выздоровели 35 человек.

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