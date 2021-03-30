Сеул, , 12:42 — REGNUM Южнокорейское подразделение «Чхонхэ» прибыло в район мыса Доброй Надежды для сопровождения отечественных судов, направившихся в обход Африки, не дожидаясь открытия Суэцкого канала. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, 4400-тонный эсминец «Мунму Великий» прибыл в данный район сегодня около 15:20 по местному времени, чтобы обеспечить безопасность граждан страны, пользующихся данным водным путём.

Напомним, что 23 марта один из крупнейших контейнеровозов Ever Given застрял поперёк Суэцкого канала, перекрыв фарватер. 29 марта движение судов по каналу удалось возобновить. Однако порядка 367 судов ожидают своей очереди на вход в канал.