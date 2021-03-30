Нейпьидо, , 21:28 — REGNUM 29 февраля на страницах вечерней газеты Aftonbladet в своей авторской статье Вольфганг Ханссон поделился с читателями своим взглядом на события, разворачивающиеся на территории Мьянмы. Журналист также обратил внимание общественности, почему мировое сообщество не вмешивается, чтобы предотвратить убийства людей.

Кордон полиции. Мьянма. 2021 OneNews

«Когда я вижу изображения из Мьянмы, на которых военные неразборчиво стреляют по мирным жителям, трудно сдержать гнев. Внезапно слова Улофа Пальме «эти чертовы убийцы» снова стали очень актуальными. Мировое сообщество имеет формальное обязательство вмешаться. Вот мое объяснение того, почему этого не происходит.

Военные отметили в эти выходные «день вооруженных сил», заранее объявив, что гражданские лица, осмелившиеся выйти на улицы в знак протеста, рискуют получить пулю в голову. Своего рода способ запугать людей и заставить их остаться дома.

Когда люди всё равно осмелились выйти на улицы в таких больших городах, как Янгон и Мандалай, чтобы поддержать демократическое восстание, военные ответили беспорядочной стрельбой по людям. Сообщается, что погибли 120 человек, в том числе дети.

Тысячи протестующих на антивоенном митинге в Янгоне

Чистые казни ни в чем не повинных мирных жителей.

Все отважные жители Мьянмы требуют, чтобы военные восстановили тот маленький зародыш демократии, который существовал в стране за пять лет до военного переворота 1 февраля…

Тот же гнев, который многие из нас испытывают сегодня, заставил убитого премьер-министра Швеции Улофа Пальме использовать целый ряд спорных приемов в 70-х годах для осуждения преступлений репрессивных режимов. Все, начиная от «этих чертовых убийц» о режиме Франко в Испании до «скотства диктатуры» о коммунистическом режиме в советской Чехословакии.

Оба очень хорошо подходят для генералов-убийц в Мьянме.

Сегодняшние мировые лидеры не используют красочных выражений, но осуждение жестоких методов военных по пресечению протестов звучит почти в унисон. Но, как и слова Пальме, их не хватает, чтобы остановить убийства…

Принцип «обязательства защищать» был закреплен в Уставе ООН с 2005 года. Военное вмешательство, которое является последним средством разрешения конфликта, было впервые применено в Ливии в 2011 году после того, как народ восстал против диктатора в ходе Арабской весны.

Лицензионный бронетранспортер Thunder армии Мьянмы патрулирует после переворота KMK from Myanmar

Результат оказался не совсем удачным. Хотя иностранным военно-воздушным силам удалось предотвратить убийство Каддафи собственного народа, в конце концов страна оказалась втянутой в затяжную гражданскую войну, которая продолжается до сих пор.

После Ливии аппетит международного сообщества к военному вмешательству в другие страны минимален. Но есть и еще одна причина, по которой безжалостные генералы в Мьянме, бывшей Бирме, могут чувствовать себя в полной безопасности.

Операция в Ливии стала возможной только потому, что ни Китай, ни Россия не наложили на нее вето. О чем президент России Владимир Путин потом сожалел.

У режима Мьянмы не так много друзей в мире. Китай лучший, Россия не отстает. Оба присутствовали в качестве почетных гостей военных во время празднования.

Любая попытка ООН провести военную операцию против режима в Мьянме будет немедленно отвергнута голосами вето в Совете Безопасности ООН со стороны Китая и России.

Совет безопасности ООН Kremlin.ru

Теперь остается сделать то же, что и Джордж Буш, когда он вторгся в Ирак в 2003 году. Когда ООН сказала свое «нет», он создал «коалицию добровольцев». В результате за десять лет погибло 4500 американцев.

С тех пор аппетит США к военным приключениям за границей снизился до нуля.

Без Соединенных Штатов и с российским и китайским вето в Совете Безопасности ни у кого нет военной силы, чтобы вытеснить генералов в Мьянме», — написал Ханссон.