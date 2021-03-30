Тула, , 12:11 — REGNUM В Тульской области предприятия принимают меры для привлечения сотрудников к вакцинации от коронавируса, об этом говорилось 29 марта на оперативном совещании в правительстве региона, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.

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Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов сообщил, что, например, в АО «КБП» день вакцинации объявили нерабочим с сохранением заработной платы. В АО «НАК «Азот» транслируют на экранах видеоролики о пользе вакцинации. Вакцинация проводится в здравпунктах самих предприятия, также можно привиться и в учреждениях здравоохранения области.

На 29 марта на предприятиях Тульской области прививки от коронавируса получили более четырёх тысяч человек. Всего, напомним, в регионе привиты 77 536 человек, в том числе оба компонента вакцины получили 55 966 человек.