Минск, , 12:14 — REGNUM На сегодняшний день Следственный комитет (СК) Белоруссии передал в прокуратуру республики свыше 700 уголовных дел, которые связаны с экстремизмом, для того, чтобы они были направлены в суды. Об этом 30 марта рассказал начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования СК Алексей Бородько, его слова приводит агентство БелТА.

«На данный момент СК расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом», — заявил он.

Также Бородько отметил, что в настоящее время ведется активная идентификация всех, кто участвовал в массовых незаконных акциях и других противоправных деяниях и особенно «по установлению их организаторов и координаторов».

Кроме того, по словам начальника управления белорусского СК, в минувшем году к уголовной ответственности были привлечены свыше 350 лиц, из числа которых две трети признали свою вину в полном объеме или частично.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что основные полномочия президента Белоруссии после проведения в стране конституционной реформы будут сохранены.