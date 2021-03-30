Элиста, , 12:10 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки выявили 25 носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 30 марта.

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В настоящее время число пациентов с коронавирусом, которым потребовалась госпитализация, составляет 311 человек. Состояние 16 из них врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 823 жителя Калмыкии.

Всего в республике зарегистрировано 19 952 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 19 068 человек.

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