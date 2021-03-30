Москва, , 12:09 — REGNUM Сделанная президентом России Владимиром Путиным прививка от COVID-19 станет примером для граждан страны и побудит их вакцинироваться. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты», отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в России до сих пор многие с подозрением относятся к вакцинной профилактике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков сообщил, что пока не планирует вакцинироваться от COVID-19, поскольку он уже переболел и имеет большое число антител. По его словам, до тех пор, пока у специалистов нет единого квалифицированного мнения на этот счёт и пока у него есть антитела, он не будет прививаться.