Москва, , 12:09 — REGNUM Доходы Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Дагестана в 2020 году в большей части формировались за счет дотаций из федерального бюджета. Эти три субъекта Северо-Кавказского федерального округа стали самыми зависимыми от федеральных субсидий. Такие данные привел глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 29 марта в ходе заседания Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации.

По его словам, доходы Ингушетии почти на 86% формируются за счет федеральных средств, в Чечне — от 83 до 86%, в Дагестане и Карачаево-Черкесии — до 74%.

«Конечно, здесь видна достаточно высокая зависимость», — заявил Кудрин.

Причиной такой ситуации во многом является то, что в 2020 году расходы субъектов «выросли на 15% в связи с антикризисными мероприятиями», отметил глава Счетной палаты РФ. Разрыв между собственными расходами и доходами «покрывался субсидиями и кредитами из федерального бюджета и заимствованиями на рынке», подчеркнул Кудрин.