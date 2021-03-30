Душанбе, , 12:08 — REGNUM Власти Таджикистана планируют увеличить объем внешнего товарооборота до $5,4 млрд к 2023 году. Об этом 30 марта сообщает издание «Авеста» со ссылкой на прогноз основных макроэкономических показателей республики.

Согласно документу, в 2021 году этот показатель прогнозируется на уровне $4,9 млрд, в 2022 году — $5,1 млрд. Объем импорта к 2023 году планируется довести до $3,857 млрд, экспорта — до $1,519 млрд.

Напомним, по итогам января-февраля 2021 года Таджикистан экспортировал товаров на $518,4 млн, импортировал — на $553,8 млн.

В 2020 году этот показатель составил $4,557 млрд. Таким образом, за три года внешнеторговый оборот планируется увеличить на 18,5%.