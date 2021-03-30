Москва, , 12:16 — REGNUM Власти Эфиопии готовы зарегистрировать в стране российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V» и закупить её, когда будет возможность. Об этом эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау заявил в опубликованном 30 марта интервью РИА Новости.

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Он рассказал, что эфиопская сторона ждёт поступления из России необходимых документов. Для закупки российского препарата Аддис-Абебе нужны финансовые возможности.

«Мы также хотели бы получить помощь от российского правительства в виде вакцины «Спутник V», — сказал Аргау.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали власти почти 60 стран. Её высокую эффективность — 91,6% — подтвердил авторитетный медицинский журнал The Lancet.