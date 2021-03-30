Стокгольм, , 12:22 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендует, чтобы правительство продлило действующие ограничения по коронавирусу еще на несколько недель. Однако в то же время ведомство сообщило новую дату объявления послабления и снятия некоторых ограничений — это произойдет 3 мая. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Внесение изменений в текущую ситуацию могло бы послужить сигналом о том, что риски снизились», — заявил телеканалу SVT государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Напомним, что ранее план заключался в том, чтобы ослабить ограничения в стране 11 апреля. Среди прочего предлагалось отменить запрет на проведение массовых мероприятий с участием более восьми человек. На практике эти изменения могут показаться не такими важными, но правительству все же следует подождать, утверждает Андерс Тегнелл.

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