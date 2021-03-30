Нижний Новгород, , 12:05 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 30 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 422 891 человека. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения.

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В среднем за неделю уровень охвата тестированием увеличился и составил 158,9 теста на 100 тыс. населения. Показатель держится на сниженном уровне в течение последних трёх месяцев при необходимом объеме тестирования 200 тестов на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследован на коронавирус 2361 нижегородец. Накануне тесты сдал 4701 житель региона. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2021 года, население Нижегородской области составляет около 3,177 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки девять жителей региона скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2822 человек.

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