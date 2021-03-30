Сантьяго, , 12:07 — REGNUM Ульяновский автозавод представил на автомобильном рынке Чили внедорожник «Патриот». Об этом 30 марта сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что «УАЗ» продолжает расширять географию продаж на авторынке Южной Америки. Так, на данный момент компания приступила к реализации в Чили внедорожников «Патриот», оснащенных автоматической трансмиссией.

«Новая для региона модификация прошла все необходимые сертификационные процедуры. И по итогам объемной программы тестов получила одобрение для реализации на территории республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении пресс-службы сказано, что внедорожник соответствует всем местным требованиям и не требует конструктивных доработок. На авторынок Чили поступила версия «Патриот», которая идёт с бензиновым мотором ЗМЗ Про мощностью 149,6 л. с. в паре с шестидиапазонным «автоматом» PUNCH Powerglide.

Продаваться модель будет в двух версиях — «Комфорт Автомат» и «Люкс Премиум Автомат».

Ранее появилась информация, что УАЗ в ближайшее время начнёт приём заявок на производство метановой версии модели «УАЗ Патриот».

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