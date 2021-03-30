Москва, , 12:04 — REGNUM Результаты медицинских тестов на коронавирус станут доступны в личном кабинете портала государственных услуг, сообщает 30 марта сайт правительства России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что информация от организаций, проводящих тестирование, «будет передаваться по защищённым каналам». Данные поступят сначала в референс-центр Роспотребнадзора, а затем — в личный кабинет портала госуслуг.

Читайте также: В Нижегородской области третий день выявляют менее 300 заражений SARS-CoV-2

В сообщении уточняется, что на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виже QR-кода для удобства считывания.