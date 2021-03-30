Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки госпитализировали 68 пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 марта.

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«Лечение в стационарах получают 1 926 пациентов», — уточнили в правительстве. В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 158 человек.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону зарегистрирован рост числа пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация. В регионе действуют 17 ковидных стационаров вместимостью 2 538 коек.

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