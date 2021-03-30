Лондон, , 12:02 — REGNUM Российская писательница Мария Степанова попала в «длинный список» Международной Букеровской премии. Как сообщили организаторы премии, Степанова стала первым автором из России, который смог пробиться в лонг-лист в нынешнем формате, который был изменён в 2016 году.

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Марию Степанову заметили благодаря её книге-эссе «Памяти памяти». Это философско-документальное произведение, в котором автор рассказывает историю своей семьи, пытаясь восстановить свои семейные корни и осмыслить фамильное прошлое. В 2018 году эта книга получила главную отечественную литературную награду — премию «Большая книга».

Всего в «длинный список» вошли 13 авторов из 12 стран, пишет ТАСС. «Короткий список» из шести книг жюри объявит 22 апреля, а победитель за 2021 год будет назван 2 июня.

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Напомним, литературная Букеровская премия с 2016 года вручается ежегодно. На престижную награду могут претендовать писатели любой национальности, пишущие на английском языке и издающиеся в Великобритании или Ирландии. Денежный приз премии составляет £50 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, роман «Памяти памяти» московской писательницы Марии Степановой был признан жюри литературной премии конкурса «Новая словесность» лучшим художественным произведением 2018 года.