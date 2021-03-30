Воронеж, , 12:02 — REGNUM Плату за горячую воду пересчитают для жителей 21 многоквартирного дома в Воронеже после вмешательства прокуратуры, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 30 марта старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что филиалом ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» при проведении аварийных ремонтных работ было допущено нарушение продолжительности перерыва в горячем водоснабжении для жителей 21 многоквартирного дома по улицам Артамонова, Шендрикова, Южно-Моравской, Глинки, Ростовской. По информации прокуратуры, при проведении ремонтных работ допускалось увеличение сроков отключения горячего водоснабжения на более чем 13 часов.

По итогам проверки прокуратура внесла представление директору филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» об устранении нарушений закона с требованием произвести перерасчет платы за горячее водоснабжение жителям многоквартирных домов, чьи права были нарушены. Прокуроры также потребовали восстановить линии рециркуляции горячего водоснабжения к многоквартирным домам, где температура горячей воды не соответствовала установленным нормам.

Отметим, что ранее прокуратура уже вносила представление руководству «Квадры» из-за затянувшихся отключений горячей воды в многоквартирных домах в Воронеже из-за ремонта.