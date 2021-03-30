Нижний Новгород, , 12:02 — REGNUM За минувшие сутки девять жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2822 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в области выявили 277 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 291 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 107 169 случаев.

Читайте также: В Нижегородской области третий день выявляют менее 300 заражений SARS-CoV-2