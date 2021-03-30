Ярославль, 30 марта, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В аппарат ярославского бизнес-омбудсмена со своими проблемами в 2020 году обратилось 1740 заявителей, а общий объем обращений стал больше на 53 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области, представленный на пленарном заседании Ярославской областной думы.

Yarduma.ru Альфир Бакиров

75 процентов всех заявителей, обратившихся к уполномоченному, это индивидуальные предприниматели, организации и юридические лица

«Аппарат уполномоченного рассмотрел 1110 обращений, что на 53 процента выше показателя 2019 года. Это письменные и устные обращения, а также проекты нормативно-правовых актов, поступившие в аппарат на оценку регулирующего воздействия. Количество заявителей, обратившихся в аппарат бизнес-омбудсмена — 1740, из них на первом месте по численности находятся индивидуальные предприниматели (680 заявителей), на втором — организации и юридические лица (638 заявителей), на третьем — местные органы власти (209 заявителей). Замыкает список физические лица, органы исполнительной власти и госорганы, а также общественные объединения предпринимателей», — отчитался ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM ярославский бизнес смог избежать массового закрытия в период пандемии. Региональный уполномоченный озвучил статистику по Ярославской области и стране в целом.

«По состоянию на 10 января 2021 года в Ярославской области зарегистрировано 48 683 субъекта предпринимательской деятельности, в том время как год назад эта цифра составляла 50 451 субъект. Таким образом, количество малых и микропредприятий сократилось на 905 единиц или на 3,7 процента, а индивидуальных предпринимателей на 873 единицы или на 3,4 процента. Это небольшое падение, массового закрытия бизнеса, как в ряде других регионов не произошло. Для сравнения, общие потери малого бизнеса в Российской Федерации — 1 миллион 600 тысяч предприятий», — заявил Альфир Бакиров.

В топ проблем бизнеса Ярославской области, помимо COVID-19 и проблемы с получением средств господдержки, вошли земельные и арендные отношения, вопросы по государственным и муниципальным закупкам, налогообложению и уголовному преследованию предпринимателей.

Yarduma.ru Доклад уполномоченного

«В 2020 году от субъектов предпринимательской деятельности в адрес уполномоченного поступило 12 обращений уголовно-правового характера, кроме того, по 8 обращениям юристы нашего аппарата приняли участие в судебных заседаниях. По итогам рассмотрения два решения суда были вынесены в пользу предпринимателей, ряд обращений находится в судебном производстве», — рассказал ярославский бизнес-омбудсмен.

Альфир Бакиров ответил на вопросы депутатов, предложив активнее работать по корректировке регионального законодательства в отношении бизнеса, а также поддержать федеральный закон о нестационарных торговых объектах, который уже два года находится на рассмотрении ГосДумы РФ.