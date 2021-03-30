Минск, , 12:03 — REGNUM Основные полномочия президента Белоруссии после проведения в стране конституционной реформы будут сохранены. Об этом 30 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, его слова приводит агентство БелТА.

«У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы «растворим» будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что решение о внесении изменений в основной закон страны назревало уже давно и оно было принято с учетом внутренних интересов страны и ее народа.

«Тем, кто забыл это, напоминаю, что не Россия и не руководство России (как сейчас эти идеи принято подкидывать в России) заставляют Лукашенко конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим и какой он будет, — диктатор, авторитарный руководитель, мы тоже не знаем. Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речь об объединении России и Белоруссии не идет, однако максимально возможная глубокая интеграция двух стран соответствовала бы интересам их народов.