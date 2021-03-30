Москва, , 11:58 — REGNUM Знают, кто такой Станислав Говорухин 70% жителей России, в первую очередь как великого режиссера (48%), как актера (18%), как политического деятеля (8%). Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Смотрели фильмы с участием Станислава Говорухина в качестве актера 69% знающих о нём. Наиболее любимые фильмы — «Асса» (11%), «Место встречи изменить нельзя» (4%) и «Женская логика» (4%).

Видели фильмы, которые снял Говорухин, 73% опрошенных. Наиболее запомнившиеся — «Место встречи изменить нельзя» (18%), «Ворошиловский стрелок» (7%), «Благословите женщину» (7%). О его книгах знают только 13%. Смотрели спектакли с его участием 4% граждан.

Опрос по телефону проведен 27 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники (Пермский край). Умер 14 июня 2018 года.

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