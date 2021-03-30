Красноярск, , 11:58 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 11 человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в оперативном штабе региона.

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За всё время пандемии в Красноярском крае умерли 3152 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в Красноярском крае выявлено 66 662 носителя коронавируса, выздоровели 61 699 человек.

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