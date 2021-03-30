Лос-Анджелес, США, 30 марта 2021, 11:57 — REGNUM Рассел Кроу присоединился к актёрскому составу кинокомикса «Тор: Любовь и Гром». Об этом 29 марта сообщило издание Deadline.
Роль Рассела Кроу в фильме пока держится в секрете. Инсайдеры сообщают, персонаж актёра сможет сильно удивить зрителей картины.
Напомним, премьера фильма «Тор: Любовь и Гром» состоится 6 мая 2022 года. Главные роли в картине вновь исполнят Крис Хемсворт и Натали Портман.
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