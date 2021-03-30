Ижорский, , 11:57 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту падения 9-летнего ребёнка в канализационный колодец. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, об инциденте стало известно из СМИ.

По данным следствия, играя в сугробе возле гаражей в посёлке Ижорский, мальчик провалился в открытый колодец, присыпанный снегом. После чего он позвонил матери по телефону.

«Женщина попросила охранника организации, в которой она работала, помочь вытащить сына из колодца. Ребенок испугался, но физически не пострадал, за помощью в медицинское учреждение он не обращался», — отметили в ведомстве.

Однако правоохранители настояли на осмотре мальчика врачами. Между тем в руководстве ответственной за организацию колодцев организации сообщили, что осмотр проводят раз в неделю, однако подтверждающих документов предъявить не смогли. Дело возбуждено по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Читайте также: Шестилетняя девочка упала в водосточный колодец на Алтае