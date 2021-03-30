Волгоград, 30 марта 2021, 12:01 — REGNUM Российско-французский археологический культурно-исторический проект «Сталинград 2021» стартует в Волгоградской области. Поисковики отправятся на раскопки в Городищенский район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе администрации региона.
«Сталинград 2021» — совместный проект Волгоградской области и Фонда развития русско-французских исторических инициатив. Поисковики проведут раскопки на территории поселений Россошинское и Кузьмичи Городищенского района. После окончания работ состоится торжественная церемония захоронения останков неизвестных солдат на серпантине Мамаева кургана.
Поисковые мероприятия начнутся в апреле.