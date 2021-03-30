Ла-Пас, , 11:57 — REGNUM Боливия 30 марта получит 200 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm от COVID-19, сообщил президент Луис Арсе, уточнив, что партия прибудет во второй половине дня в аэропорт Кочабамба. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Самолет уже летит из Пекина, сообщил президент через свой аккаунт в социальной сети Twitter.

По данным министерства внешней торговли Боливии, часть вакцин будет использована для иммунизации в приграничных с Бразилией районах, которые подвержены риску в связи с новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженным в соседней стране. Распространение вакцин начнется 31 марта.

200 000 вакцин, 100 000 из которых были подарены азиатской страной, будут переданы в Расширенную программу иммунизации, которая охватывает девять департаментов.

Новые вакцины будут использоваться для продолжения кампании, начатой в феврале 2021 года с вакцинации медицинского персонала. Новую фазу начнут в апреле с людьми старше 60 лет и пациентами с тяжелыми заболеваниями.

Это вторая партия китайской вакцины Sinopharm после первых 500 000 доз, полученных в феврале Андскими странами.

27 марта правительство приказало провести массовую вакцинацию против COVID-19 в вышеупомянутых приграничных с Бразилией районах, чтобы предотвратить распространение нового штамма P1.

Боливия начала иммунизацию против пандемии COVID-19 в начале февраля с помощью российской вакцины «Спутник V».