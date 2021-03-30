Вашингтон, 30 марта, 2021, 11:55 — ИА Регнум. «Путаницей» информацию о том, что вице-президент США Камала Харрис возглавит урегулирование миграционного кризиса на южной границе, назвала пресс-секретарь Джен Псаки 29 марта во время ежедневного общения с журналистами. При этом она отметила, что в задачи Харрис входит исключительно решение «коренных причин» кризиса.

(сс) The White House Камала Харрис

«Вице-президент США будет помогать руководить этими усилиями, в частности, по устранению коренных причин, а не решать проблемы на границе, здесь есть некоторая путаница», — указала Псаки.

Байден и Псаки указали на насилие, коррупцию, бедность и изменение климата как на факторы, спровоцировавшие наплыв мигрантов в США из Центральной Америки. Они утверждали, что устранение этих «коренных причин» убедит большее количество потенциальных переселенцев остаться дома.