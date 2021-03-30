Оренбург, , 11:55 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 30 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Факты выявлены в 20 муниципальных образованиях. Среди 80 носителей коронавируса шестеро — это дети.

С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 39 929 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 2026,48 случаев COVID-19.

От болезни оправились 36 582 оренбуржца. Жертвами коронавирусной инфекции стали 730 человек, в том числе пятеро за последние сутки.

Напомним, 30 марта в регион поступила очередная партия вакцины от COVID-19.

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