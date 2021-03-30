Киев, , 11:57 — REGNUM Главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого официально лишили государственной охраны. Об этом заявил представитель президента страны в КСУ Фёдор Вениславский 30 марта в комментарии информационному агентству «Украинские новости».

«С Тупицкого снята государственная охрана, как с главы Конституционного суда Украины», — сказал он.

Вениславский добавил, что согласно закону, ранее охраняемому лицу должны оставить охрану ещё на год, однако его будет охранять другой состав управления госохраны и в другом формате.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьёй КСУ. По мнению депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Рената Кузьмина, это решение является противозаконным и должно быть отменено в суде.

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