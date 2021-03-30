Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались десять женщин в возрасте от 49 до 88 лет и десять мужчин в возрасте от 26 до 80 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период жертвами COVID-19 стали 3553 жителя Ростовской области.

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