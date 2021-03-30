Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге на пять месяцев перекроют движение по одной полосе на развязке кольцевой автомобильной дороги (КАД) с автомобильной дорогой Санкт-Петербург — Матокса. На участке будут устанавливать шумозащитные экраны. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Начало работ запланировано на 1 апреля и продлятся они до конца августа 2021 года. Для движения автомобильного транспорта первая полоса движения и переходно-скоростная полоса съезда №7 из Ленинградской области на внешнее кольцо КАД (31 км) будут перекрыты.

«По второй, третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Таким образом жители Новой Охты будут избавлены от шума проезжающих на большой скорости автомобилей по КАД.