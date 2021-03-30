Монреаль, Канада, , 11:53 — REGNUM Сегодня, 30 марта, многопользовательская хоррор-игра Dead by Daylight получит новое обновление, вдохновлённое K-POP музыкой. Об этом сообщалось в тизер-трейлере проекта, опубликованном на YouTube-канале IGN.

Обновление добавит в игру двух новых персонажей: южнокорейского маньяка-певца Ловкача (Trickster) и выжившую Юн-Джин. У каждого из них будут свои уникальные способности.

Напомним, Dead by Daylight — это ассиметричный хоррор, в котором команда выживших противостоит могущественному маньяку-убийце. Разработкой проекта занимается канадская студия Behaviour Interactive.

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