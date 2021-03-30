Ижевск, , 11:52 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 30 марта прививку от коронавируса сделали 43 353 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 31 523 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За выходные дни были впервые вакцинированы 878 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1192 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в республике провели 965 498 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2274 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3163 исследования.

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