Саратов, , 11:54 — REGNUM В Саратовской области накануне скончались шесть пациентов с коронавирусом. Всего на сегодняшний день от последствий заражения умерли 809 человек.

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Как сообщает 30 марта облминздрав, жертвами заболевания за сутки стали четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 65 до 82 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 30 марта, достигло 54 632 человек, за сутки подтвердились 154 новых случая заражения. Накануне заболели 156 человек. Выздоровели с начала пандемии 49 325 пациентов, или 90,3%, за сутки — 161 человек.

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