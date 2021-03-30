Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано на два случая заражения коронавирусом меньше, чем днём ранее. Положительный результат теста на наличие инфекции получили 240 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 марта.

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Новые носители коронавируса выявлены в 50 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (92). Немногим более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 3,7% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 80 597 человек.

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