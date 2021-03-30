Красноярск, , 11:50 — REGNUM За сутки в Красноярском крае подтверждено 123 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 66 662. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в краевом оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

После COVID-19 выздоровели 61 699 жителей региона, в том числе 116 — за сутки.

За всё время в Красноярском крае проведено 2 519 047 тестов на коронавирус (+468 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в регионе было выявлено 125 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 114 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярский край получил ещё 15 тысяч доз вакцины от коронавируса