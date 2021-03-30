Джакарта, , 11:49 — REGNUM Восхождение на вулкан Семеру в Восточной Яве откроют 1 апреля 2021 года после закрытия тропы в конце 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Решение о возобновлении восхождения на гору Семеру было принято после проведения координационного совещания со всеми заинтересованными сторонами.

На фоне пандемии для восхождения на гору приобрести билет можно будет только онлайн. В день на вулкан смогут подняться лишь 180 человек.

Восхождение на Семеру было временно закрыто 29 ноября 2020 года в связи с повышенной активностью вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Мерапи, расположенный на границе Центральной Явы и особого округа Джокьякарта, снова начал извергать горячие облака.

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