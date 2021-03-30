Москва, , 11:47 — REGNUM За минувшие сутки в Москве исследования подтвердили 1291 случай заражения SARS-CoV-2, сообщили 30 марта в оперативном штабе столицы.

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За сутки госпитализировано 799 человек, умерли 56 пациентов. Также за сутки московские врачи выписали 1165 ковид-пациентов. Всего число жителей Москвы, вылечившихся от коронавирусной инфекции, достигло 943 201.

В штабе советуют жителям города с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.