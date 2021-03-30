Горно-Алтайск, , 11:47 — REGNUM В отношении главы Турочакского района Республики Алтай Виктора Осипова проведут служебную проверку. Такое поручение дал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава региона Олег Хорохордин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Выяснилось, что в районе не проводились своевременные предупредительные противопаводковые работы. В частности, речь идёт о мерах по пилению и чернению ледового покрова на затороопасных участках, разрушению льда у опор мостов. При этом соответствующие поручения были даны ещё в середине февраля.

«Руководство района не слышит ни меня, ни правительство республики, ни федеральный округ, ни федеральный центр. Тем самым ставит под угрозу население вверенной территории. Руководство района, не дай бог что случиться, готовьтесь отвечать за своё бездействие», — заявил глава республики.

Как отмечается, в случае осложнения паводковой обстановки подтопление может грозить населённым пунктам Дмитриевка и Озеро-Куреево с населением порядка 700−800 человек.

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