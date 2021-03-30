Рутульский р-он, , 11:46 — REGNUM В Дагестане сошла лавина в селе Цахур Рутульского района. В результате получила повреждения и едва не оказалась разрушенной одна из старейших мечетей не только в республике, но и на всем Северном Кавказе, сообщил глава села Вагиф Алиев.

По его словам, здание построено в 1075 году. Спасению его от обрушения способствовало то обстоятельство, что неподалеку стояла спецтехника, участвовавшая в расчистке снежных завалов.

«Появились небольшие трещины на стенах. Если бы не стоящая спецтехника в районе мечети, то стена бы обрушилась», — цитирует Алиева ТАСС.

По словам руководителя селения, необходимо срочно предпринять дополнительные меры для устранения опасности схода новых лавин, иначе будут разрушены и эта мечеть, и еще более десяти домов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние недели несколько лавин сошли в Рутульском районе, перекрыв движение к ряду населенных пунктов. Их расчистка ведется до сих пор.

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