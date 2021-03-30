Додома, , 11:46 — REGNUM В Танзании в результате в давке на церемонии прощания с президентом страны Джоном Магуфули погибли не менее 45 человек. Об этом сообщает газета Citizen со ссылкой на полицию.

«Люди погибли после того, как многие пытались проникнуть на стадион в обход утвержденного маршрута, в результате возникла давка», — сказал представитель полиции.

Отмечается, что ещё около 40 человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули скончался 17 марта в возрасте 61 года. Он руководил страной с 2015 года. На публике президент не появлялся с конца февраля, по данным СМИ, он болел коронавирусной инфекцией. Магуфули отрицал пандемию коронавируса и не объявлял в стране карантин.

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