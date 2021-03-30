Ижевск, , 11:46 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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Умерла женщина в возрасте 75 лет, а также 64-летний мужчина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 382 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 30 марта, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 754 человека, из которых двое умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 марта в регионе выявили 78 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 80 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 672 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3072 человека.

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