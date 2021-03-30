Новочеркасск, Ростовская область, , 11:45 — REGNUM Новым заместителем главы администрации Новочеркасска стал Игорь Тишкунов, ранее курировавший сферу туризма. С октября 2002 года по декабрь 2018 года Тишкунов занимал должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Ростовской области.

В должности заместителя сити-менеджера столицы донского казачества Тишкунов будет курировать вопросы координации промышленности и транспорта, международных и внешнеэкономических связей, развития предпринимательства и туризма. Также он назначен ответственным за реализацию указов президента РФ.

ИА REGNUM сообщало, что в августе 2019 года Тишкунов возглавил отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма в Новочеркасске.

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