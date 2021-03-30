Бостон, США, , 11:45 — REGNUM Игровую выставку PAX East 2021 отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 марта сообщил портал gamesindustry.biz.

Организаторы мероприятия решили провести выставку в онлайн-формате. Сообщается, что PAX Online пройдёт с 15 по 18 июля 2021 года.

Напомним, PAX — это серия выставок и фестивалей, посвящённых настольным играм и видеоиграм. Они традиционно проходят в США и Австралии.

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