Бостон, США, 30 марта 2021, 11:45 — REGNUM Игровую выставку PAX East 2021 отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 марта сообщил портал gamesindustry.biz.
Организаторы мероприятия решили провести выставку в онлайн-формате. Сообщается, что PAX Online пройдёт с 15 по 18 июля 2021 года.
Напомним, PAX — это серия выставок и фестивалей, посвящённых настольным играм и видеоиграм. Они традиционно проходят в США и Австралии.
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